Miasto wprowadza becikowe, by zwiększyć liczbę urodzeń

- Ma to na celu, to co robi szereg gmin, zmobilizowanie tych, którzy mieszkają w Człuchowie, aby się tutaj zameldowali, aby tutaj odprowadzali podatki i aby z tego czerpali korzyści. Jeżeli to sprawi, że miasto Człuchów będzie miało więcej dzieci, to będzie fantastyczne rozwiązanie, bo chcę przypomnieć, że w ubiegłym roku urodziło się około 50 dzieci w Człuchowie, co jest dramatycznie niskim wskaźnikiem - powiedział "Faktowi" Mariusz Przyszlak, przewodniczący Rady Miejskiej w Człuchowie.