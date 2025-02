800 plus dla cudzoziemców. Zmiany w prawie na horyzoncie

Od ośmiu lat cudzoziemcy mieszkający legalnie w Polsce mogą korzystać z zasiłku wychowawczego 800+ na dzieci (początkowo 500+). Dotyczy to nie tylko obywateli Unii Europejskiej, ale także Ukraińców, Białorusinów, Wietnamczyków i Rosjan. Jak podaje "Rzeczpospolita", w ubiegłym roku z tego świadczenia korzystało 508,9 tys. dzieci cudzoziemskich, co stanowi spadek o blisko 70 tys. w porównaniu do roku wcześniejszego.