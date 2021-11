Pismo do Łukasza Mejzy. Ludowcy reagują na doniesienia WP

Tomczyszyn przypomniał fakt, że Łukasz Mejza objął w Sejmie mandat przypadający Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. 30-letni parlamentarzysta w marcu 2021 roku zastąpił bowiem byłą minister pracy i polityki społecznej Jolantę Fedak, która zmarła 31 grudnia 2020 roku. Do klubu PSL jednak nie wstąpił. Najpierw został posłem niezrzeszonym, następnie przystąpił do Partii Republikańskiej, aby ostatecznie wstąpić do klubu PiS i objąć funkcję wiceministra sportu w rządzie Mateusza Morawieckiego.