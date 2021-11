WP: Sprawa Mejzy poważnie obciąża rząd. Poseł klubu PiS chce zaangażowania premiera

Polityk PiS przy okazji podkreśla, że Łukasz Mejza wszedł do Sejmu z listy PSL, dlatego w swoich wypowiedziach wiąże go ze środowiskiem ludowców, mimo że Mejza od momentu wejścia do Sejmu na miejsce zmarłej posłanki Jolanty Fedak wspierał Prawo i Sprawiedliwość. Funkcja wiceministra sportu to nagroda za wspieranie sejmowej większości. Co ważne - formalnie Mejza wciąż pozostaje posłem niezrzeszonym.