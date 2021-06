Zatrzymanie Ramana Pratasiewicza. Putin: Rosja nie brała w tym udziału

- Wywiad wygląda na zmanipulowany od początku do końca. Pratasiewicz mówił, co mu kazano. (...) Widać, że jest torturowany psychicznie i fizycznie. Represje wobec niego są w najgorszym sowieckim stylu. Widać ślady po uderzeniach, na nadgarstkach, na twarzy. Izolują go od informacji. Przetrzymują jego partnerkę i tym na pewno go szantażują - tłumaczył gen. Roman Polko, były szef jednostki specjalnej GROM w rozmowie z WP.