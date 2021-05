Porwanie samolotu przez Białoruś. UE zabrała głos

Porwanie samolotu przez Białoruś. Unijni politycy zabrali głos

Do niedzielnych wydarzeń na Białorusi odniosła się Ursula von der Leyen. "Zmuszenie Ryanaira do lądowania samolotu w Mińsku jest nie do zaakceptowania. Wszyscy pasażerowie muszą mieć możliwość natychmiastowej kontynuacji podróży do Wilna i zapewnienia im bezpieczeństwa. Każde naruszenie zasad międzynarodowego transportu lotniczego musi pociągać za sobą konsekwencje" - przekazała na Twitterze szefowa KE.