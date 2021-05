Sytuacja w PO. Jarosław Sellin znalazł winnego. To Donald Tusk

- Platforma Obywatelska jest zakładnikiem sytuacji, którą sama stworzyła. Tę sytuację stworzył jeszcze jej poprzedni lider Donald Tusk, postanawiając po podwójnej porażce wyborczej z 2005 roku ustawić swoją partię w totalnej kontrze do PiS - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS). On (Donald Tusk - przyp. red.) uruchomił emocje, które do dziś skutkują w dużej mierze wygospodarowanego elektoratu. Najpierw nazywaliśmy to przemysłem pogardy, często jest to zwykła nienawiść - dodał Sellin.

