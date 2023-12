Zastępcza debata o katechezie [OPINIA]

Nic nie wskazuje na to, by proces ten miał zaniknąć. Przeciwnie: laicyzacja będzie coraz szybsza. Młodsze pokolenia, które teraz będą mieć dzieci, już są zsekularyzowane, a to oznacza (i to widać już w statystykach), że spadek uczestnictwa w lekcjach religii dotknie także podstawówkę. Pierwsza Komunia, jako ryt społeczny, będzie jeszcze zatrzymywać pewien odsetek dzieci na lekcjach katechezy, ale później - jeśli samemu nie jest się osobą wierzącą i funkcjonuje się w zlaicyzowanym środowisku - nie będzie już realnych powodów, by dzieci na nią posyłać. To na odwracaniu tych trendów, na ewangelizacji dorosłych, na ich formacji, a także na szukaniu młodych tam, gdzie oni są, a nie na walce o katechezę powinien skupić się obecnie Kościół. Jeśli tego nie zrobi, to wcześniej czy później katecheza - i to nie z powodu decyzji politycznych, ale prywatnych wyborów Polaków - zacznie wygasać w szkołach. O tym trzeba obecnie w Kościele dyskutować.