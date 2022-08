Zastanawiające materiały z granicy. Ekspert ujawnia nagrania. "Jest ich wiele, są drastyczne"

Co na to Komenda Głowna Straży Granicznej? - Próby pokonania bariery, w tym jej uszkodzenia są praktycznie codziennie. Bariera to realne utrudnienie w nielegalnej migracji, więc spodziewamy się, że takie próby będą miały miejsce cały czas. Są to m.in. podkopy, próby pokonania bariery przy pomocy drabin, wykorzystywanych do przechodzenia przez przęsła - przekazała Wirtualnej Polsce rzecznik SG por. Anna Michalska.