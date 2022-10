Zaskoczenie na Alasce. "Uciekamy z Rosji"

Mężczyźni poprosili o azyl na terytorium USA. Wyspa Świętego Wawrzyńca leży na południe od Cieśniny Beringa i jest częścią stanu Alaska, choć bliżej z niej do Rosji. To średnio ok. 80 km, czyli dwa razy mniej niż do wybrzeży Amerykanów. Wioska Gambell (na północno-zachodnim przylądku wyspy) znajduje się jednak tylko 58 km od Półwyspu Czukockiego na rosyjskim Dalekim Wschodzie.