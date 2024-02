Zasadnicza służba wojskowa powinna wrócić? Duża część Polaków jest za

Najwięcej osób popiera, bo ponad połowa (50,3 proc.) zasadniczą służbę wojskową w przedziale wiekowym 35-49 lat, a najmniej osoby, których taka zmiana dotyczyłaby w największym stopniu, czyli badanych do 24. roku życia (31,8 proc.). To również ta najmłodsza grupa najczęściej opowiadała "nie" (48,5 proc.) Za to najrzadziej "nie" odpowiadała najstarsza grupa wiekowa 50+ (30,6 proc).