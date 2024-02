Wróci powszechny pobór do wojska? Minister obrony odpowiedział wprost

Zmasowany atak na Ukrainę

Wicepremier, szef MON zaznaczył, że tego typu ataki "od końca zeszłego roku powtarzają się coraz częściej". Pytany co to oznacza odpowiedział, że Rosja jest przygotowana do powtarzania zmasowanych ataków ponieważ "odrobiła straty, które poniosła na początku wojny". - Przestawiła produkcję na tryb wojenny, ma sojuszników, takich jak Korea Północna, którzy dostarczają im bardzo dużo amunicji i sprzętu wojskowego - stwierdził.