"Żart". Ozdoba komentuje zapowiedź kary

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba w środę podczas wypowiedzi z mównicy zaczął krzyczeć w stronę posłów opcji rządzącej . Szymon Hołownia próbował go przywołać do porządku, jednak bezskutecznie.

- Cieszę się, że "Naleśnik" cicho siedzi, a ty tam "King Kong", też cicho siedź - kontynuował Ozdoba, zwracając się do posłów Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego i Jakuba Rutnickiego. - Docenią was osoby, które wyjdą z więzienia. Kompromitujecie się z każdą minutą tej kadencji - krzyknął na koniec, po czym wymownie uderzył dłonią w blat i zszedł z mównicy.

Dalej Ozdoba ocenił zapowiedzi marszałka Sejmu, jako żart. - Takie straszne są słowa naleśnik, King Kong? Dlaczego nie odnosi się do planów wypuszczania więźniów? Grozi karami 3 miesięcy zabrania diety? Żart. Miał wczoraj ewidentnie zły dzień. Może go premier Tusk znowu upokorzył - mówi Ozdoba. - Nie reagował na obraźliwe krzyki przedstawicieli rządu w moim kierunku, słyszał tylko to, co chciał. Kara maksymalna to i tak mniej niż 1 na listach Polski 2050 - stwierdził.