Politycy PiS z kontrolami w ministerstwach

Sasin, reprezentujący Zjednoczoną Prawicę, wyraził swoje niezadowolenie z działań rządu. - Przez cały tydzień mówimy o tym, że podczas tych 100 dni doszło do wielkiego oszustwa. Doszło do tego, iż wszystko to, co zostało obiecane, a właściwie zdecydowana większość tego, co zostało obiecane, nie zostało dotrzymane. To główne przesłanie tych 100 dni - mówił Sasin.