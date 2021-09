Zapytaliśmy Suskiego o decyzję Senatu ws. "lex TVN". Jego odpowiedź była krótka

W pierwszej kolejności skierowaliśmy pytanie do Marka Suskiego. W końcu to on był wnioskodawcą projektu zwanego potocznie "lex TVN" i stał się jego medialną twarzą. Zapytaliśmy posła o to, czy chce skomentować dzisiejszą decyzję Senatu i dlaczego był nieobecny podczas debaty w izbie wyższej. W odpowiedzi otrzymaliśmy jednak tylko krótkie: "nie".