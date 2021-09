Marek Suski "zniknął". To zwiastun końca wojny o "lex TVN"

Gdy tylko projekt ustawy medialnej trafił z Sejmu do Senatu, aż 52 senatorów wydało oświadczenie, że "demokratyczna większość" nie zgodzi się na to "bezprawie". Senatorowie twierdzą, że celem ustawy "jest pozbawienie Polaków prawa do wolności słowa i przejęcie kontroli przez partię rządzącą nad kolejnym, po mediach publicznych i gazetach grupy Polska Press, ważnym medium niezależnym".