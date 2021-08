"Lex TVN". Weto Andrzeja Dudy kasuje możliwość odwołania Jacka Kurskiego

- Kwestia repolonizacji mediów powinna się odbyć na zasadzie rynkowej. Były już takie przypadki, jeśli chodzi o media, i poprzedni właściciele nie narzekali na taką transakcję. Jest to jednak kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów z dwóch względów. Po pierwsze ze względu na stosunek Amerykanów do ochrony własności, a po drugie z uwagi na wartość wolności słowa - powiedział (we wtorek, 24 sierpnia) na antenie TVP Info Andrzej Duda.