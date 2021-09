Kukiz uderza w TVN i opozycję. Padły ostre słowa w programie

- Głosowaliśmy też za poprawką Konfederacji, która odpolityczniała telewizję publiczną. Bez naszych głosów ta poprawka by nie przeszła. W jej myśl to nie Rada Mediów Narodowych wskazywałaby prezesa TVP, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - powiedział Paweł Kukiz w Polsat News. Podkreślił, że i TVP, i TVN są w sposób nadmierny upolitycznione. - To inny rodzaj propagandy, ale jedne i drugie media stoją po stronie partii politycznych - dodał.