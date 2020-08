Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Szymon Hołownia nie weźmie udziału. "Jest kilka powodów"

Szymon Hołownia nie stawi się na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy

Teraz do tego grona dołącza Szymon Hołownia. Kontrkandydat Dudy z I tury tłumaczy swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z pytaniem o udział w zaprzysiężeniu dzwoniło do niego w ciągu dnia kilku dziennikarzy. Lider ruchu Polska 2050 twierdzi, że początkowo nie dostał zaproszenia. Dopiero później odezwał się do niego Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta RP.