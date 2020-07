Polska 2050. Szymon Hołownia ujawnia szczegóły ruchu

Szymon Hołownia ujawnia szczegóły ruchu Polska 2050. Po uzyskaniu niemal 2,7 mln głosów w wyborach prezydenckich były dziennikarz prezentuje strukturę i postulaty ruchu obywatelskiego, któremu ma przewodzić.

- Hołownia 2020 to od samego początku był projekt, w którym chodziło o Polskę 2050 - powiedział Szymon Hołownia podczas prezentacji założeń nowego ruchu. Poza obywatelskim Ruchem Polska 2050 będzie to think tank o tej samej nazwie.

- To nie ja będę wyznaczał szefa think tanku. Powstaje kolegium ekspertów, którzy sami z siebie będą wybierać przewodniczącego. Tak to się robi jakościowo. My możemy wygrać tylko jakością. Nie siłą, nie pieniędzmi z budżetu państwa - powiedział Hołownia.

Proces rejestracji nowego ruchu w KRS-ie trwa. Hołownia zapewnił, że prace w regionach trwają intensywnie. Za ich koordynację odpowiada Agnieszka Buczyńska, a organizację think tanku powierzono Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

Polska 2050. Szymon Hołownia ujawnia 6 punktów na 100 pierwszych dni ruchu

Szymon Hołownia przedstawił 6 punktów-zobowiązań na 100 pierwszych dni funkcjonowania Ruchu Polska 2050.

- Kontrakty obywatelskie - mając liderów w każdym województwie i powiecie, chcemy zidentyfikować lokalne problemy i zawrzeć kontrakt z tamtejszą społecznością na działanie w celu jej rozwiązania - mówił Hołownia. W najbliższych dniach zawarte ma ich zostać co najmniej 10. - Chcemy pokazać, że polityka polega na rozwiązywaniu realnych problemów - dodawał lider nowego ruchu.

- Edukacja dla przyszłości - mamy wspaniałych ekspertów, dzięki którym chcemy pomóc uporać się ze skutkami złych rozwiązań. Stworzymy system łatwo dostępnych treści dla uczniów, który będzie pokrywał luki w edukacji. Ekologicznej, obywatelskiej, klimatycznej - deklarował Hołownia.

Kolejny punkt to "Liderzy 2050". - Chcemy dać nowe kompetencje naszym liderom. Pojawiają się już na poziomie gminnym. Będą to szkolenia z kontaktów z mediami, kompetencji politycznych. Chcemy inwestować w naszych ludzi, bo dzięki temu będziemy inwestować w Polsce. Start we wrześniu - zapowiedział Hołownia.

Następne zobowiązanie to "Ruszam w Polskę". Lider nowego ruchu przekonywał, że trzeba z ludźmi rozmawiać non-stop, nie tylko w kampanii. Hołownia zapowiedział aktywność już w najbliższych dniach, a od września spotykań z obywatelami ma być "jak najwięcej".

- Zapraszamy do pokoju. Chcielibyśmy zaprosić jak najwięcej Polaków do rozmów. Dlaczego mamy pielęgnować ten przekop, który nam zafundowali polityce? Niech spotkają się na obiedzie wyborcy Dudy z wyborcami Trzaskowskiego - powiedział Hołownia.

Ostatni punkt to radio internetowe, które wystartuje prawdopodobnie na początku września. - Nie stać nas w tym momencie na telewizję czy media papierowe. Jeśli stworzymy radio, które pomoże Polakom zrozumieć świat, a nie będzie narzędziem propagandowym, pomożemy Polsce na lata - przekonywał Hołownia.