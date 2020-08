Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Lewica manifestuje przed Sejmem z tęczową flagą

Na zdjęciach publikowanych m.in. przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk widać, jak posłanki Lewicy stoją twarzą do budynku parlamentu, trzymając flagi: biało-czerwoną oraz tęczową.

"Jesteśmy pod Sejmem. Będziemy na zaprzysiężeniu. Będziemy z tęczą i z przypomnieniem, że ludzie to ludzie. Równość to równość. Miłość to miłość. I jeszcze - że Polska jest dla wszystkich. Ktokolwiek byłby jej prezydentem" - napisała Dziemianowicz-Bąk na Twitterze.