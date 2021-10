Zapora na granicy będzie mieć specjalne zabezpieczenia. Straż Graniczna podała szczegóły

Rzeczniczka SG przekonywała, że takie wyposażenie pomoże uszczelnić granicę z Białorusią oraz ułatwi też pogranicznikom pracę na jej najtrudniejszych odcinkach. - My będziemy mogli po prostu szybko zareagować i podejść w to miejsce, gdzie może dojść do nielegalnej migracji - mówiła w TVP Info ppor. Michalska.