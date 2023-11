Zamknięto pierścień oblężenia w Gazie. Silne bombardowania na północy

BBC przekazało, że o świcie nad Gazą nadal słychać było dźwięki eksplozji i szum dronów. Zdaniem Davida Kilculena, eksperta specjalizującego się w problematyce wojen partyzanckich, którego opinie przytacza BBC, armia izraelska dąży do odcięcia fragmentu terytorium na północy Strefy Gazy, gdzie znajdują się większe skupiska sił Hamasu. Kilculen przewiduje, że konflikt między Hamasem a Izraelem będzie miał podobny przebieg do bitwy o Mosul, która miała miejsce w latach 2016-17 (między armią iracką a oddziałami Państwa Islamskiego). Ekspert wyraził obawę, że w rejonie nadal mogą znajdować się cywile, których Izrael wcześniej wezwał do opuszczenia północnej części Strefy Gazy.