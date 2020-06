Zamieszki w USA po śmierci George'a Floyda. Dariusz Rosati czuje się bezradny

Zamieszki w USA po śmierci George'a Floyda. Dariusz Rosati boi się o bliskich

Dariusz Rosati czuje się bezradny, bo nie może ściągnąć bliskich do Polski. Ich połączenie do kraju jest ciągle przekładane albo odwoływane. Polityk codziennie jest w kontakcie ze swoją rodziną. Przyznaje, że z niepokojem patrzy na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. - Mam nadzieję, że protesty powoli zaczną wygasać - mówi poseł PO.