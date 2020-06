Zamieszki w USA. Zginęło pięć osób. Donald Trump ostrzega, że użyje wojska

Starcia w USA. Ostra reakcja Trumpa

- Burmistrzowie i gubernatorzy muszą ustanowić przytłaczającą obecność organów ścigania, dopóki przemoc nie zostanie stłumiona - powiedział Trump . - Jeśli miasto lub stan odmówi podjęcia działań niezbędnych do obrony życia i mienia ich mieszkańców, wówczas rozmieszczę wojsko Stanów Zjednoczonych i szybko rozwiążę dla nich problem - dodał.

Na tę zapowiedź zareagowała była sekretarz stanu Hillary Clinton. "To straszne użycie prezydenckich uprawnień przeciwko własnym obywatelom, które nie może mieć miejsca nigdzie. Głosujcie" - napisała na Twitterze.

Trump natomiast po deklaracji stłumienia protestów pojechał do kościoła św. Jana wraz z innymi urzędnikami, w tym prokuratorem generalnym USA Williamem Barrem. Tam fotografował się z Biblią.

W trakcie tłumienia protestów w USA śmierć poniosło już pięć osób. Jak czytamy na stronie usatoday.com, w Louisville w stanie Kentucky zginął popularny ciemnoskóry właściciel restauracji YaYa’s BBQ David McAtee. Stało się to w momencie, gdy policja i Gwardia Narodowa użyła broni w kierunku demonstrantów. Władze tłumaczą, że funkcjonariusze odpowiedzieli na ostrzał w ich stronę.

W USA wrze. Śmierć George’a Floyda

Zamieszki i protesty rozpoczęły się w Minneapolis po śmierci 46-letniego czarnoskórego George’a Floyda. Podczas zatrzymania mężczyzna wdał się w dyskusję z policjantami, a jeden z nich przydusił go kolanem do ziemi. Mimo że 46-latek mówił, że nie może oddychać, funkcjonariusz nie zwolnił uścisku. Gdy na miejsce przyjechała karetka, stwierdzono, że zatrzymany nie żyje. Amerykanie wyszli na ulice, żądając sprawiedliwości, twierdząc, że to zabójstwo na tle rasowym.