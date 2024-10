Zamieszanie wokół aresztu dla Janusza Palikota. Milion złotych poręczenia

Obrońca Palikota oburzony

Dubois mówił także, że to za czasów Zbigniewa Ziobry jako ministra wprowadzono właśnie ten przepis, który umożliwia wniesienie sprzeciwu do zwolnienia przy orzeczeniu przez sąd kaucji. Ocenił, że to jest przepis niekonstytucyjny. - On powoduje, że swoją decyzją prokurator może wbrew konstytucji kogoś pozbawić wolności do czasu rozstrzygnięcia przez sąd apelacyjny - tłumaczył.