Janusz Palikot trafi do aresztu na dwa miesiące. Sąd podjął decyzję

Wrocławski sąd zaczął rozpatrywać wniosek o areszt, złożony przez prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu już w piątek wieczorem. Rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sędzia Marek Poteralski zapowiedział po godzinie 23, że postanowienie w tej sprawie będzie ogłoszone w sobotę o godz. 13.45.