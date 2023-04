Zamach w Melitopolu. Kolaborant zlikwidowany

Do eksplozji samochodu Zubariewa doszło w poniedziałek rano na Alei Bohdana Chmielnickiego w tymczasowo okupowanym przez Rosjan Melitopolu. Mężczyzna przeżył wybuch. Został przetransportowany do szpitala. Według dostępnych informacji ma znajdować się w stanie krytycznym. Kolaborant był szefem administracji okupacyjnej we wsi Akimówka.