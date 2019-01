Żałoba narodowa – 19 stycznia 2019. Andrzej Duda oficjalnie ogłosił, że w dzień pogrzebu Pawła Adamowicza cała Polska pogrąży się w zadumie

Żałoba narodowa – 19 stycznia 2019. Prezydent Andrzej Duda chce upamiętnić tragiczną śmierć Pawła Adamowicza. W sobotę cała Polska pogrążyła się w zadumie.

Żałoba narodowa – 19 stycznia 2019

Żałoba narodowa – tragiczna śmierć Pawła Adamowicza

Do zamachu na życie Pawła Adamowicza doszło w niedzielę 13 stycznia 2019 roku, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Wówczas napastnik, zidentyfikowany później jako 27-letni Stefan W., zadał prezydentowi Gdańska kilka ciosów nożem. Następnie mężczyzna chwycił mikrofon i zaczął przemawiać do zgromadzonego pod sceną tłumu. Wówczas zainterweniował dźwiękowiec, szybko obezwładniając napastnika, a prezydent Gdańska został przewieziony do szpitala. Niestety, okazało się że rany zadane ostrym narzędziem doprowadziły do zbyt poważnych obrażeń i, mimo pięciogodzinnej operacji, Adamowicz zmarł.