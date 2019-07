Zalewska komentuje rekrutacje do liceów. Trzaskowski nie kryje oburzenia

- Trzaskowski jest odpowiedzialny za problem z rekrutacją do liceów. Warszawa pozwoliła uczniom aplikować do kilkudziesięciu szkół jednocześnie - przyznała Anna Zalewska w rozmowie z TOK FM. "Bezczelne kłamstwo" - kontruje na Twitterze prezydent Warszawy.

Świeżo upieczona europosłanka PiS Anna Zalewska była w sobotę na partyjnej konwencji w Katowicach. Tam została zapytana przez reportera TOK FM, kto odpowiada za obecny chaos w edukacji. - Rafał Trzaskowski jest odpowiedzialny za problem z tegoroczną rekrutacją do liceów, bo Warszawa pozwoliła uczniom aplikować do kilkudziesięciu szkół jednocześnie - stwierdziła Anna Zalewska .

Od jesieni do placówek edukacyjnych pójdzie tzw. podwójny rocznik, czyli uczniowie z ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych. To efekt reformy edukacji byłej minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej z PiS, która zlikwidowała gimnazja. Europosłanka w rozmowie stanowczo odrzuciła te zarzuty i stwierdziła, że to "samorządy są odpowiedzialne za rekrutację".