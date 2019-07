Posłowie PiS siedzieli w czasie hymnu. "Kłopoty ze zdrowiem"

Witold Waszczykowski i Anna Zalewska siedzieli w czasie odgrywania "Ody do radości" przy okazji inauguracyjnej sesji Parlamentu Europejskiego. Politycy PiS tłumaczą teraz byłego szefa MSZ, że ma problemy zdrowotne.

- Jestem teraz na sesji i nie mam czasu rozmawiać. Poza tym, nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie, zwłaszcza wam – rzucił Witold Waszczykowski, gdy zapytaliśmy go, dlaczego nie wstał na czas odgrywania utworu.

Próbowali go tłumaczyć politycy PiS. – Ma problemy zdrowotne w kwestii poruszania. Może to była przyczyna – mówi europoseł PiS, który prosi o anonimowość. Nie potrafi jednak wyjaśnić, dlaczego siedziała też Anna Zalewska. Pozostali posłowie PiS do Parlamentu Europejskiego wysłuchali "Ody do radości" na stojąco.