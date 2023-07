Zalane Żuławy, Hel jak wyspa. Taka przyszłość nas czeka

Zdarzyło się zalanie Wyspy Nowakowskiej, to było w 1983 roku. I to bez udziału wody rzecznej, jedynie z udziałem sztormu. Potem drugie w 2009 roku. Nie słyszałem, by od tego czasu podwyższono wały powodziowe. Jedyne, co zrobiono, to postawiono wrota sztormowe na Tudze, co chroni centralne Żuławy przed typowymi spiętrzeniami, ale już pod koniec wieku to nie wystarczy.