"Skończy się jak z robakami". Pokazali nowy plan klimatyczny

"Takiego ryzyka nie da się wykluczyć"

Dr Marcin Stoczkiewicz z ClientEarth pytany w rozmowie z Wirtualną Polską, czy wierzy w to, że politycy spojrzą przychylnym okiem na projekt, podkreśla, że od przygotowania projektu przez organizację społeczną do jego rozpatrywania przez parlament i do ewentualnego wejścia w życie droga jest długa. - Wierzymy jednak, że budowanie odporności państwa na zmiany klimatu jest ponadpartyjnym interesem wspólnym. Wszystkie partie reprezentowane w parlamencie powinny być zainteresowane merytoryczną debatą nad projektem oraz uchwaleniem prawa klimatycznego dla Polski tak szybko, jak to tylko możliwe - dodaje.