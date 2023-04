Zakończenie działań wojennych? Pogłoski krążą wśród okupantów [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 422. dzień rosyjskiej inwazji. Do okupowanego Skadowska w obwodzie chersońskim w ostatnim czasie przybyło 300 rosyjskich żołnierzy, w tym byli więźniowie. Ich celem miało być "zapewnienie porządku publicznego". "Wśród okupantów krążą pogłoski o rzekomo niedługim zakończeniu działań wojennych i ustępstwach terytorialnych na rzecz Rosji. Prawdopodobnie ma to na celu podniesienie morale najeźdźców" - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.