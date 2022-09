Zakaz wstępu do lasu. Nadleśnictwa wskazują winowajcę. To Borecznik sosnowiec

Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha. Większość z nich stanowią tereny państwowe - to przeszło 7,3 mln hektarów. Dostęp do nich jest niemal nieograniczony - wyjątkiem są tereny wojskowe, części lasu objęte ochroną (rezerwaty przyrody i parki narodowe), a także tereny, na których obowiązuje zakaz wstępu (obszary doświadczalne, uprawy do 4 metrów wysokości, ostoje zwierzyny, regiony drzewostanów nasiennych). Nadleśnictwa mogą również wprowadzać czasowe zakazy wstępu do lasów.