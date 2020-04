Koronawirus w Polsce. Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasów

O zarządzeniu dyrekcji Lasów Państwowych informował resort środowiska. "W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją premiera RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasów, a Parki Narodowe pozostają zamknięte" - poinformowało Ministerstwo Środowiska.

Zakaz wstępu do polskich lasów będzie obowiązywał do 11 kwietnia włącznie. Będzie on egzekwowany przez Straż Leśną i Straż Parków Narodowych.