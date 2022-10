"Żaden pacjent w Polsce nie zmarznie". Adam Niedzielski dla WP o zimie i reakcjach rządu na szaleństwa Putina

- Tak jak wykorzystanie szkół i dzieci do bieżącej walki politycznej byłoby skandaliczne, tak samo skandaliczne byłoby wykorzystanie do niej szpitali - mówi Wirtualnej Polsce Adam Niedzielski. I gwarantuje: pacjenci nie będą marznąć. A tam, gdzie zarządzający szpitalami nie dadzą rady, tam pojawi się wsparcie lub - w ostateczności - przymusowi pełnomocnicy ministra. W rozmowie z WP mówi również o zdrowotnych przygotowaniach Polski do ataków Putina na Ukrainie. Tabletki z jodkiem potasu to nie wszystko, co szykuje rząd.