Zadał pytanie Morawieckiemu. Sala była wściekła

- Szanowni państwo, co do pierwszej sprawy, to powiem tak. Przede wszystkim, po stronie naszych przeciwników politycznych, którzy dzisiaj, szanowny panie, są rządzącymi - stosują brutalną siłę przeciwko swoim przeciwnikom politycznym, czyli przeciwko nam. My nie tylko nie destabilizujemy pracy w Sejmie. Prace w Sejmie się toczą, choć marszałek Hołownia obiecał, że nie będzie zamrażarki, a są projekty, które są nierealizowane. My domagamy się, by Sejm zaczął normalnie działać - mówił Mateusz Morawiecki. Z sali poleciały brawa.