"Pani europoseł wybaczy". Z sali padł śmiech

- Dzisiaj idziemy trzecią drogą z Polskim Stronnictwem Ludowym. To jest dobry wybór i potwierdziły to miliony Polaków. Współpraca nie zawsze była prosta i ona nigdy w koalicjach nie jest prosta. My zawsze będziemy Polską 2050. Zawsze, kiedy będą najciemniejsze i najtrudniejsze momenty. Bo to nie będzie słodka droga usłana różami prowadząca do raju, gdzie tęczowe jednorożce będą nas witały piękną pieśnią Kumbaya - mówił Szymon Hołownia.