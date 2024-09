Zacięta walka o Polonię. Jej głosy mogą przeważyć

- Idea za tym stojąca jest bardzo prosta: mamy jedną kandydatkę, która zdecydowanie opowiada się za bezpieczeństwem naszych sojuszników, i postawi się agresji Putina w Ukrainie, oraz kandydata, który mówi Rosji, by "robiła co do cholery chce" z sojusznikami. W wyborach, o wyniku których przesądzi kilka tysięcy głosów, to może być decydujący czynnik - twierdzi Rosapepe.