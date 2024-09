Nagła zmiana. Media: Trump odwołał spotkanie z Dudą

Do sprawy odniosła się m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, która zastrzegła jednocześnie, że KPRP nie jest organizatorem tego wydarzenia. - Prezydent przyjął zaproszenie, ponieważ tego dnia ma być tam odsłaniany pomnik Solidarności. Jeżeli prezydent Trump również przyjmie zaproszenie, to do takiego spotkania dojdzie - powiedziała. Według niej tematem spotkania miały być kwestie bezpieczeństwa oraz wzmacniania pozycji Polski.