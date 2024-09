Organizator ataku na rosyjskiego opozycjonistę zatrzymany w Polsce

Leonid Wołkow - były szef sztabu Aleksieja Nawalnego - został pobity 12 marca w Wilnie. Napastnicy rozbili okno w samochodzie rosyjskiego opozycjonisty, rozpylili gaz łzawiący, a następnie zaczęli uderzać go młotkiem. Mężczyzna doznał m.in. złamania ręki i urazu nogi. Sprawców zatrzymano 3 kwietnia w Warszawie. To obywatele Polski - Maksymilian K. oraz Igor C. Obaj to pseudokibice Legii Warszawa.