Zabił kobietę z zazdrości. Zapisał w kalendarzu dzień zabójstwa

W dniu tragedii wcześnie rano udał się do mieszkania kobiety z torbą, do której - jak zeznał - włożył lekarstwo, notatki, kalendarz, świeczkę, krzyż i dwa noże. Tabletki potrzebne mu były po to, żeby pod pretekstem wyjaśnienia sposobu ich przyjmowania mógł wejść do mieszkania pokrzywdzonej. Krzyż i świeca miały symbolizować miłość i pożegnanie.