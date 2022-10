Ziobro wydał polecenie. Nie będzie śledztwa w głośnej sprawie

Do zdarzenia doszło w czwartek 29 września. Ok. godz. 21:00 mężczyzna wybił szyby w domu przy ul. Obozowej, a następnie próbował wejść do środka. Domownicy usłyszeli hałas i pobiegli w jego stronę. Doszło do bójki. Włamywacz został ugodzony nożem. Oddalił się z miejsca zdarzenia, a po kilku godzinach zmarł w szpitalu.