Napastnik nie żyje, właściciele posesji z zarzutami. Nowe fakty

29-latek po bójce oddalił się w kierunku ruchliwej ulicy. Szedł po jezdni. Został zauważony przez ratownika medycznego, który jechał z transportem krwi. W pierwszym momencie, ratownicy myśleli, że mężczyzna był pijany. Okazało się, że był cały zakrwawiony i szedł z nożem wbitym w ciało. Na miejsce wezwano karetkę, która zabrała go do szpitala. Lekarzom nie udało się go uratować.