Zaatakowali Rosję. "Duże tempo natarcia", 10 tys. żołnierzy w akcji

- Załóżmy, że jeżeli Ukraińcy mają tam zgrupowanie ok. 10 tys. żołnierzy, to Rosjanie muszą mieć co najmniej połowę do tego, żeby ich jedynie powstrzymać. Czyli cała rosyjska brygada licząca 5 tys. wojskowych będzie jedynie usiłowała zatrzymać natarcie. Uważam, że Ukraińcy nie mają tam 10 tys., tylko znacznie więcej żołnierzy. To oznacza, że Rosjanie będą musieli przerzucić tam cały korpus albo armię, ale to wciąż będą siły potrzebne jedynie do zatrzymania natarcia. Jeśli Ukraińcy wejdą dalej i okopią się na miejscu, to Rosjanie do ich wypchnięcia będą potrzebowali pięć razy więcej żołnierzy - wylicza ekspert.