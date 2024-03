"Otworzymy ogień". Gorąco na granicy Rosji

- Otworzymy ogień do celów wojskowych w ciągu 1,5 godziny od tej wiadomości wideo - mówi na nagraniu opublikowanym o godz. 8:14 Denis Kapustin, dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Zaapelował do mieszkańców Biełgorodu i Kurska o natychmiastową ucieczkę. Chwilę później doszło do ataku.