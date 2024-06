Wykończyła go polityka? Poseł trafił do szpitala, mówi o objawach

Poseł PO Krzysztof Grabczuk jeszcze w poprzedni poniedziałek był na posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, któremu przewodniczy. Następnego dnia, we wtorek był na spotkaniu u wojewody lubelskiego. - To wtedy poczułem się bardzo źle. Już nawet sam nie wsiadłem za kierownicę, tylko zostałem odwieziony do szpitala - relacjonuje polityk.