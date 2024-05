Podwójna kompromitacja polityka PiS. Wojewoda z PO pokrzyżował plany

Praca była już obiecana, więc radny Kuna zrezygnował ze stanowiska zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Lublinie. To nie było złe stanowisko, bo w 2022 roku polityk PiS zarobił tam aż 140 tys. złotych, co daje około 11 tys. miesięcznie. Wybrał jednak polityczny awans i dzień przed sesją, na której miał zostać powołany do zarządu powiatu, złożył rezygnację z dyrektorskiego stanowiska w inspekcji.