"Granica upodlenia". Rolnicy pomstują ws. cen truskawek

Jedną z uczestniczek strajku była pani Patrycja z Mazanowa w gm. Józefów nad Wisłą. W wózku zabrała ze sobą dwie małe córeczki. - Mamy małe gospodarstwo. Co się uda to sprzedajemy, a jak nie to przetwory robimy. Za darmo oddawać nie będziemy, a ceny skupowe są bardzo niskie, więc raczej nie będziemy oddawać na skup. Będziemy mieli dużo dżemów truskawkowych na zimę - mówi.